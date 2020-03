Coronavirus : Sud-PTT Isère saisit l'inspection du travail pendant cette période de confinement

Depuis le début du confinement, Sud-PTT est en première ligne pour veiller à ce que les postiers soient correctement protégés de la pandémie de coronavirus. Mardi, le syndicat avait estimé que les conditions n'étaient pas remplies et plusieurs agents du centre Lionel Terray à Grenoble avaient fait jouer leur droit de retrait. Après réunion avec la direction, ils avaient repris le travail le mercredi.

C'est alors que la situation s'était dégradée, selon le syndicat, au centre de tri de Moirans où 130 personnes travaillent de 5 heures du matin à 20h30, le soir.

Un agent contaminé au centre de tri de Moirans

Un agent ayant été dépisté positif au Covid-19, le syndicat mettait en avant le manque de gel hydro-alcoolique, de masques, le fait que les agents travaillent les uns à côté des autres dans un espace confiné.

10 agents en quatorzaine

Isabelle Beldellem, secrétaire adjointe de Sud-PTT Isère-Savoie se dit révoltée aujourd'hui et a saisi l'inspection du travail : "dix agents ayant côtoyé la personne infectée ont été placés en "quatorzaine". Mais la direction devrait carrément fermer le centre pour une désinfection complète, comme le veut d'ailleurs le protocole envoyé par la direction générale de la Poste !" Et elle martèle : "Les centres de tri sont des foyers de diffusion du virus. On m'a signalé qu'un autre agent était en arrêt de travail, ayant tous le symptômes du Covid-19. Les gens vont tomber comme des mouches. Il y a danger pour eux, leurs familles et les usagers."

10 agents du cnetre de Moirans ont été placés en quatorzaine - -

La Poste répond continuité du service public

De son côté, la Poste estime protéger ses salariés et juge ainsi le droit de retrait illégal. Concernant Moirans, elle a fait désinfecter ce matin le poste de travail de l'agent malade, dans un rayon d'un mètre. Elle invoque son devoir d'assurer la continuité de sa mission de service public pour le pays. Les remises de colis ou de lettres se font sans contact physique avec l'usager, et la distribution de courrier publicitaire a été suspendue.