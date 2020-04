Coronavirus - Suivi gynécologique, grossesse, allaitement : les soignants répondent aux questions des femmes

En pleine période de confinement suite à l'épidémie de coronavirus, les femmes se posent de multiples questions sur leur suivi gynécologique, sur les précautions à prendre si elles sont enceintes. Un gynécologue et une sage-femme répondent à leurs interrogations.

Peut-on allaiter notre bébé ? Quel suivi gynécologique en période de confinement ? Quel risque pour une femme enceinte ? Avec l'épidémie de coronavirus, nous sommes nombreuses à nous poser des questions. Un gynécologue et une sage-femme ont accepté de répondre à ces interrogations pour France Bleu.

Peut-on avoir un rendez-vous avec notre gynécologue ou notre sage-femme ?

La réponse est oui. Mais si il n'y a pas d'urgence, pas de maladie spécifique, il faut privilégier la téléconsultation. "Tout ce qui est consultation de prévention, on va essayer de ne plus les faire en présentiel", explique Marianne Benoit-Truong Canh, vice-présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

La téléconsultation permet de toute façon "la délivrance d'ordonnance et l'obtention d'arrêts de travail", précise Bertrand de Rochambeau, président du syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France.

Mais bien sûr, si vous avez des symptômes, si vous êtes enceinte, il faut prendre contact avec le soignant qui vous s'occupe de vous habituellement : votre médecin généraliste, votre sage-femme ou votre gynécologue. Des précautions seront alors prises, en cas de consultation, par le soignant pour éviter toute contamination.

Si notre ordonnance est périmée, peut-on quand même obtenir sa pilule en pharmacie ?

Là encore, c'est tout à fait possible. "Vous pouvez aller à la pharmacie, et sur une ancienne prescription, ils pourront renouveler votre ordonnance", souligne Marianne Benoit-Truong Canh. "On peut même aller voir son pharmacien avec une ordonnance numérique et il l'exécutera sans problème", rajoute Bertrand de Rochambeau.

Si l'ordonnance est trop ancienne ou a été renouvelée plusieurs fois sans l'avis du médecin, il faudra alors le contacter pour obtenir une nouvelle prescription.

Que doit-on faire si l'on vient d'apprendre une grossesse ?

"Comme d'habitude", répond le gynécologue. Il faut demander une consultation au soignant qui vous prend en charge habituellement. Si vous n'en avez pas, "ça peut nécessiter des recherches plus longues que d'habitude, il y a déjà peu de gynécologues, et aujourd'hui, certains sont malades ou pris dans le fonctionnement des maternités et ont moins de temps pour la consultation", souligne Bertrand de Rochambeau.

Le risque de contracter le coronavirus est-il plus important en cas de grossesse ?

Pour le moment, il y a très peu de chiffres, de données à ce sujet, le virus étant récent. "A priori, il n'y aurait pas plus de risques, explique Marianne Benoit-Truong Canh. Les risques seraient les mêmes qu'en population générale". Mais la sage-femme préfère rester prudente : "Je prends des pincettes car il y a très très peu d'études".

Peut-on transmettre le virus à notre bébé ?

A priori, non. Mais là encore, les études sont peu nombreuses. "Sur les très peu de cas, il n'y a pas de transmission materno-fœtale aujourd'hui retrouvée", précise la vice-présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Tout ce que l'on sait actuellement, "c'est qu'il y a peut-être un sur-risque d'accouchement prématuré, mais comme avec n'importe quelle maladie virale sévère", souligne Marianne Benoit-Truong Canh.

A la naissance, il faut là être particulièrement vigilant. "Quand on fait les soins à l'enfant, il faut très bien se laver les mains, bien les rincer, les sécher, porter un masque, répète Bertrand de Rochambeau. Il faut que toute possibilité de passage de goulettes soit limitée au maximum".

L'allaitement est-il possible ?

Oui, on peut allaiter notre bébé selon les spécialistes. "A priori, le virus ne passe pas dans le lait maternel", explique Marianne Benoit-Truong Canh. Mais les études restent peu nombreuses à l'heure actuelle.

Il y a des précautions drastiques à prendre en termes d'hygiène. - Marianne Benoit-Truong Canh

Si on est soi-même atteinte du coronavirus, "si on est à la maternité, les soignants seront là pour expliquer les gestes barrières", détaille la sage-femme. Mais si notre bébé a déjà un ou deux mois, "il faut un accès aux soins avec le médecin traitant ou la sage-femme" pour voir quelles précautions il est nécessaire de prendre.

L'accouchement à domicile, une mauvaise idée ?

Une très mauvaise idée selon tous les spécialistes interrogés. Même si le papa ne peut pas assister à l'accouchement à cause de l'épidémie, il ne faut pas changer d'avis et décider d'accoucher à la maison. "Les secours ne pourront pas être présents si il y a un problème, le Samu ne pourra pas se déplacer", insiste la sage-femme.

C'est ajouter du risque au risque, et on n'improvise pas un accouchement à la maison.

Si le moindre problème survient, une hémorragie de la délivrance par exemple, "vous serez seule face à ça, et derrière, la chaîne de soins ne pourra pas se mettre en œuvre".

Les avortements sont-ils toujours pratiqués ?

Oui, évidemment, les interruptions volontaires de grossesse sont toujours possibles. Mais il est important de contacter son médecin au plus vite. "Il faut être attentif en termes de délai, précise Marianne Benoit-Truong Canh. C'est pour ça que les rendez-vous en téléconsultation peuvent être très utiles, ils peuvent permettre d'organiser la prise en charge pour ne pas dépasser les délais."

Le Conseil de l'Ordre des sages-femmes a d'ailleurs demandé au gouvernement, via une tribune, un allongement du délai d'IGV en ces temps de pandémie. Aujourd'hui, le délai maximum est encore de 12 semaines.

Les sages-femmes réclament également des moyens de protection, des masques notamment, pour assurer la prise en charge de leurs patientes.