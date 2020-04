Coronavirus : sur le marché de Périgueux, les mesures barrières "rassurent les clients" selon un vendeur

Le préfet de la Dordogne a récemment autorisé l'agrandissement du marché de Périgueux sur demande de la mairie. En plus des mesures mises en place par la mairie pour garantir la sécurité sanitaire, des mesures barrières sont appliquées par les producteurs et les vendeurs du marché.

C'est une organisation presque militaire qui a été mise en place sur les marchés de Périgueux afin d'éviter les contacts entre clients et producteurs. Fléchages, barrières, jauge limitée de clients : il faut éviter au maximum les risques. Les producteurs aussi doivent faire respecter des règles. Elles "rassurent les clients" selon Gérard Huet, vendeur de fruits et légumes.

Accès limité, fléchages : les mesures mises en place par la mairie

Pour respecter les règles de distanciation sociale, la ville de Périgueux a imposé toutes une série de mesures. Tout d'abord, le nombre de clients se déplaçant dans le marché ne doit pas dépasser les 100 personnes. Un marquage au sol au niveau des étals permet également un espacement d'un mètre au minimum entre les Périgourdins.

Les accès se font par une seule entrée et une seule sortie pour les places du Coderc et de la Clautre. Des barrières Vauban filtrent le public et indiquent le sens unique de circulation. Ces mêmes barrières ont été placées entre et devant chaque stand pour respecter les distances de sécurité entre producteurs et clients.

"Ces mesures rassurent les clients" expliquent Gérard Huet, vendeur de fruits et légumes sur le marché de Périgueux.

Le plan du marché de la ville de Périgueux pendant l'épidémie de Covid-19 - Ville de Périgueux

"Les clients sont à la queue leu leu"

Du côté des producteurs et vendeurs, il faut également respecter les mesures barrières imposées par la mairie.

"Notre étal fait déjà 60 cm de largeur et devant sont installées des barrières avec des balises. La distance de sécurité est confortable" explique Gérard Huet. "Les clients sont à la queue leu leu, très espacés" poursuit-il. "Nous sommes munis de gants pour éviter les contacts et nous prenons les paniers. Ils choisissent ensuite ce qu'ils veulent". Ainsi le consommateur ne touche pas les produits.

On n'accepte pas les sacs usagés recyclables. On refuse catégoriquement - Gérard Huet

Ecoutez le vendeur Gérard Huet. Il explique les mesures barrières mises en place sur les étals du marché de Périgueux. Copier

En ce qui concerne le paiement, tout se fait par carte bleue "à 80%" assure le vendeur. "Quand c'est sans contact, le problème ne se pose pas. Si jamais ce n'est pas possible, on prend leur carte avec nos gants et on essuie ensuite le clavier de la machine à Carte Bleue et aussi celui de la balance avec de l'alcool. La monnaie doit être placée dans la main des clients en évitant les contacts. Une fois l'encaissement terminé, le panier est rendu au client du côté où il doit sortir. Et selon lui, tout le monde respecte les règles : "Il n'y a pas de farfelu au marché" s'amuse-t-il.

Gérard Huet compte garder ses gants "même bien après la crise". Il continue : "C'est plus sain".

A partir du samedi 18 avril, le marché alimentaire sera installé également sur la rue du Serment. Cette rue vient s'ajouter à la place de la Clautre, du Coderc et de l'Ancien Hôtel de Ville.