Coronavirus : suspension des visites sur l’ensemble des sites du CHU de Nîmes

C'est une mesure de précaution supplémentaire. Et elle est en lien direct avec les chiffres qui grimpent sans cesse dans le Gard, sur le nombre de patients hospitalisés à cause du coronavirus. À compter de ce mardi 27 octobre, "et afin de mieux s’adapter à la crise sanitaire" est-il précisé dans le communiqué de l'hôpital, toutes les visites au CHU de Nîmes sont suspendues, sauf pour :

Les visites aux patients en Soins palliatifs ;

Les visites aux patients mineurs ;

Les visites sur autorisation médicale à titre exceptionnel.

Plus aucune permission, même thérapeutique, n’est désormais autorisée. Cette mesure s’applique aux trois sites du CHU de Nîmes (Carémeau, Serre Cavalier et Grau-du-Roi). "Le CHU de Nîmes tient à remercier de leur compréhension l’ensemble des personnes affectées par ces nouvelles mesures."