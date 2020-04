Coronavirus : système D à l'hôpital pour les équipements de protection

Les hôpitaux ne trouvent pas les équipements de protection auprès des fournisseurs habituels parce qu'ils ne sont plus disponibles et que les prix se sont envolés. Entreprises locales, particuliers fabriquent du matériel de santé avec les moyens du bord. Exemple dans le Nord-Ardennes.

Des sur-blouses en sac poubelle, des masques chirurgicaux fabriqués avec des feuilles de stérilisation de champs opératoires, des visières de protection imprimées en 3D... Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le Centre Hospitalier Intercommunal du Nord-Ardennes (CHINA), qui rassemble les établissements de Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville et Fumay, doit composer avec les moyens du bord. Des entreprises locales du textile ou de l'emballage, des fonderies, des laboratoires universitaires, des lycées, des particuliers fabriquent les équipements qui protègent soignants et patients.

Un soignant de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières - Benjamin Fradin

Du matériel très peu disponible, des prix multipliés par 20

Si les hôpitaux nord-ardennais utilisent des équipements de protection ne provenant pas du secteur de la santé, c'est parce que les équipements habituels ne sont plus disponibles.

Les fournisseurs habituels n'ont pas pu répondre à nos commandes. Certains sont réquisitionnés par l'Etat et ne peuvent plus nous vendre – Valérie Prinet, directrice des achats du Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes

Des fournisseurs de matériel de santé ont bien proposé des livraisons mais à des prix jusqu'à 15 ou 20 fois supérieurs au tarif habituel. "Certains nous demandaient des paiements comptants", précise la directrice des achats du CHINA, Valérie Prinet. Or l'hôpital veille toujours à chercher les solutions les moins coûteuses car le budget a déjà explosé. "Pour les équipements de protection, on a dépensé en quelques mois notre budget annuel", constate Valérie Prinet.

Des solutions locales

C'est donc la mobilisation des entreprises, université, lycées, et associations locales qui permet aux hôpitaux du Nord-Ardennes de traverser la crise tant bien que mal.

Il serait impossible de citer tous les acteurs impliqués tant la liste est longue. Le fabricant d'emballage Sphère fournit des sur-blouses conçues à partir de sacs poubelles. À Quatre-Champs, l'entreprise Dupuy, spécialisée dans l'eau purifiée, s'est réorientée sur le gel hydroalcoolique. L'entreprise Textile Synthétique Cardés (TSC) d'Angecourt a cessé sa production de couettes pour se mettre à coudre des masques chirurgicaux. Idem pour les ateliers du maroquinier Hermès, à Bogny-sur-Meuse.

Toute une communauté s'est formée pour fabriquer des visières de protection en impression 3D. Un véritable circuit associe une trentaine de partenaires (l'école d'ingénieurs Eisine, la plateforme de fabrication additive Platinium 3D, le lycée Bazin de Charleville-Mézières, le laboratoire de recherche ITheMM, les entreprises de métallurgie Nexans, Nicolas, 3D Métal industrie, etc). Ils impriment jusqu'à 200 serre-tête par jour sur lesquels sont fixés des feuilles transparentes cristal utilisées habituellement pour couvrir les rapports. Le réseau assure le contrôle-qualité et la livraison. Le coût de fabrication est pris en charge par une aide du Lions Club.

De son côté, l'association de promotion du numérique Hackardennes réunit une quinzaine de "makers" qui ont pu produire 1500 visières en deux semaines et montent progressivement en charge. Fabriquer une visière coûte 30 à 40 centimes. Sur les catalogues des fournisseurs de matériel de santé, la visière peut être vendue jusqu'à 20 euros l'unité. Hackardennes a lancé une cagnotte pour financer cette production.

Tous ces équipements sont offerts à l'hôpital.

Des protocoles pour garantir la sécurité

Ces producteurs éphémères d'équipements suivent des protocoles de fabrication validés par les professionnels de santé. Avant d'être utilisé à l'hôpital, tout le matériel est inspecté et désinfecté par le service hygiène.

Il faut vérifier la compatibilité des produits désinfectants par exemple, pour ne pas que ça interagisse avec les plastiques et que ça brûle l'utilisateur ou que ça détériore la visière - Benjamin Fradin, pharmacien-hygiéniste, chef du service hygiène du CHINA

"C'est du système D, mais du système D très protecteur", insiste Benjamin Fradin. Les visières sont par exemple plus efficaces que les lunettes de protection car elles couvrent tout le visage et évitent ainsi une potentielle infection du masque par projection.

L'entreprise 3D Métal Industrie centralise les visières fabriquées par une trentaine de makers © Radio France - Alexandre Blanc

Les masques fabriqués localement par Hermès et TSC ne sont pas homologués pour pouvoir être utilisés par les soignants mais sont mis à disposition des patients et des ambulanciers. Ils sont plus efficaces que les masques grand public en tissu.

L'hôpital toujours en manque d'équipement de protection

Si le chef du service hygiène, Benjamin Fradin reconnaît que "ça commence à aller mieux" pour l'approvisionnement en masques chirurgicaux et FFP2, il ne peut pas se satisfaire de la situation.

On ne peut pas permettre aux soignants d'avoir une qualité de vie correcte au travail. On leur demande de changer de masque toutes les quatre heures. Et si au bout de 2 heures, vous avez soif, vous voulez manger un truc ou vous reposer, vous ne pouvez pas toucher le masque. Je me sentirais plus à l'aise si je pouvais donner un masque toutes les 2 heures à mes soignants. Actuellement, ce n'est pas le cas - Benjamin Fradin, pharmacien-hygiéniste, chef du service hygiène du CHINA

L'agence régionale de santé fournit 35 à 40 000 masques par semaine aux hôpitaux du Nord-Ardennes, exactement ce que les 2500 soignants des quatre établissements consomment en en changeant toutes les quatre heures.