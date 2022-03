Coronavirus : la Nouvelle-Aquitaine reste la région la plus touchée, mais les hospitalisations chutent

La situation épidémique continue de s'améliorer en Nouvelle-Aquitaine pour la dernière semaine de février, selon Santé publique France. Les taux d'incidence et de positivité au Covid-19 sont en baisse, tout comme les admissions à l'hôpital, mais restent les plus élevés de France métropolitaine.

Face à la décrue confirmée de la cinquième vague de Covid-19 en France, le gouvernement a annoncé ce jeudi que le 14 mars prochain, le pass vaccinal serait désactivé dans certains lieux et que le port du masque ne serait plus obligatoire à l'intérieur. Un reflux de l'épidémie qui se confirme en Nouvelle-Aquitaine. Tous les indicateurs sont à la baisse pour la dernière semaine de février, selon le dernier bulletin publié ce vendredi par Santé publique France. Le taux d'incidence est passé de 1.224 cas pour 100.000 habitants en moyenne sur la région à 822 cas, mais il reste le plus élevé de France. Pour la première fois depuis le début de la cinquième vague, on constate également une nette baisse des hospitalisations, même si elle restent très élevées, précise l'agence de santé.

Le taux d'incidence dépasse toujours les 1.000 cas chez les 20-39 ans

La semaine dernière encore, les taux d'incidence ont diminué en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau régional, il était d'en moyenne 822 cas pour 100.000 habitants, contre 1.224 pour la troisième semaine. Pourtant, il reste le plus élevé de France métropolitaine. Il dépasse toujours les 1.000 cas pour 100.000 habitants chez les 20-39 ans (respectivement 1.234 chez les 10-29 ans, et 1.172 chez les 30-39 ans). Les Landes sont le département où le taux d'incidence reste le plus élevé de la région avec 985 cas pour 100.000 habitants (et même le deuxième le plus élevé de France métropolitaine).

Sur la même semaine, les taux de dépistage ont continué de baisser passant de 3.456 tests effectués pour 100.000 habitants entre les 14 et 20 février à 2.578 entre les 21 et 27 février. Ça s'explique notamment par la fin des vacances scolaires pour les trois académies de Nouvelle-Aquitaine, précise Santé publique France.

. Evolution hebdomadaire des taux d'incidence (en orange) et de dépistage (en bleu) de l’infection par le SARS-CoV-2, en population générale, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 02/03/2022. - Santé publique France

Mais le taux de positivité est lui aussi en baisse, la dernière semaine de février, 31,9% des tests au Covid-19 se sont révélés positifs en Nouvelle-Aquitaine, contre 35,4 la semaine précédente. En Charente, la chute est plus marquée, le taux de positivité des tests est passé de 40% à 34,7%. Les Landes ont désormais le taux de positivité le plus élevé à 36,3% de tests positifs en moyenne.

Diminution marquée des patients admis en soins critiques

La semaine dernière, la baisse du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au Covid-19 se poursuit. Néanmoins, ce nombre reste élevé : 670 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en une semaine. La tendance à la baisse du nombre de nouvelles admissions en service de soins critiques observée au cours des semaines passées se confirme "avec une diminution marquée", constate Santé publique France (72 nouvelles admissions contre 115 la troisième semaine de février). Les 60-79 ans restent les plus représentés (près de 53 % des admissions).