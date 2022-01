Coronavirus : taux d'incidence largement au-dessus de 1 000 dans le Gard

En pleine épidémie de covid-19, le taux d'incidence est désormais largement supérieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants dans le Gard. Et plus de 700 en Lozère.

Ce lundi matin, le taux de contamination pour 100 000 habitants s'élève à 1234 dans le Gard et à 733 en Lozère. Le variant Omicron est désormais largement majoritaire en France indique ce jeudi soir Santé publique France dans son point hebdomadaire. Il représente plus d'un cas positifs sur six cette semaine. "62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron", précise SPF. Le 13 décembre dernier, il représentait seulement 15% des cas positifs.