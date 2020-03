Coronavirus : "Mes poumons sont attaqués", témoigne un homme de 50 ans hospitalisé à Colmar

Marc Gross, chef d'entreprise mulhousien de 50 ans, a été contaminé au Covid 19 par un ami qui avait assisté au rassemblement évangélique à Bourtzwiller. Il a fait un malaise dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers sont venus le chercher à son domicile , puis l'ont emmené aux urgences à l'hôpital Pasteur de Colmar.

Ce père de deux enfants a été admis en soins intensifs avant d'être dirigé vers l'unité de Covid 19. "Mes poumons sont attaqués, je suis toujours sous assistance respiratoire dont je ne peux pas me passer mais je remonte la pente petit à petit, c'est très long et je suis vraiment très faible. Le dernier médecin que j'ai vu hier me disait que ça pouvait prendre cinq, dix ou quinze jours. On ne sait pas."

Je veux remercier le personnel" - Marc Gross, hospitalisé à Colmar

Marc Gross tient à rendre hommage au personnel de l'hôpital, "les infirmières, les aides soignantes, les femmes de ménage". "Je suis vraiment touché par la qualité de leur travail, de leur écoute, de leur empathie dans une situation qui, franchement, est vraiment compliquée. On dit trop souvent les choses quand elles ne vont pas. Elles ne marchent pas quand les gens sont en grève. Et on est toujours les premiers à râler. Moi, je voulais vraiment remercier le personnel".