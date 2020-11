Coronavirus : tension dans les hôpitaux du Loiret mais pas de saturation, selon l'ARS

Pour la seconde fois en une semaine, le Loiret connaît une importante hausse des patients en réanimation ou soins critiques : 13 de plus en 24 heures. Les hôpitaux ne sont cependant pas saturés, selon l'ARS, même si les services sont sous tension. Ailleurs dans la région, les chiffres sont d'ailleurs plutôt stables pour la réanimation et les soins critiques. 2 patients de plus dans ces services en Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir, un de moins dans l'Indre, aucun changement dans le Cher et le Loir-et-Cher.

Cette augmentation dans le Loiret peut s'expliquer par l'accueil de patients qui ne viennent pas forcément de notre département. Pour éviter la saturation, la capacité d'accueil en réanimation et soins critiques a été relevée à 200 lits dans la région, contre 180 habituellement. Les hospitalisations conventionnelles pour Covid-19, elles, sont stables dans toute la région. Le Loiret compte 4 personnes de moins dans ce service par rapport à la veille.