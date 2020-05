Coronavirus : tests négatifs pour les suspicions de contamination dans trois écoles du Mans

Des cas suspects ont été signalés cette semaine parmi le personnel des écoles Bachelard, Buisson et Dulac. Les tests se sont avérés négatifs. Le maire du Mans demande la réouverture des établissements. Quatre autres écoles sarthoises ont du fermer à cause de cas suspects

La reprise des cours a été perturbée cette semaine au Mans et pas seulement à cause du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement pour permettre le retour des enfants en toute sécurité. Deux écoles sont même restées fermées : Gaston Bachelard dans le quartier des Sablons et Ferdinand Buisson dans le quartier Prémartine. Deux cas de suspicion de Covid-19 ont été signalés parmi le personnel lors de la journée de pré-rentrée scolaire, le lundi, veille de retour théorique des élèves en classe. Par précaution, ces deux établissements n'ont pas rouverts. D'autres cas suspects ont été signalés chez le personnel de l'école Dulac, en plein centre ville du Mans. Heureusement, tous les tests se sont avérés négatifs. Le maire du Mans propose leur réouverture dès la semaine prochaine

Le maire du Mans réclame une évolution du protocole

Dans un communiqué, Stéphane Le Foll estime que la fermeture automatique d’une école en l’absence de cas avéré ne peut être la norme. Il propose donc à l’Education Nationale, l’Agence régionale de Santé et au Préfet d'élaborer une nouvelle procédure sanitaire en cas de suspicion de cCovid-19 parmi les personnels des établissements scolaires.

La procédure mise en place dans le département est la suivante : en cas de cas suspect, la personne est soumise à un test de dépistage. En cas de résultats négatifs, l’école peut rouvrir dans le respect des protocoles sanitaires. Si les résultats sont positifs, l’école reste fermée et des tests de dépistage de plus grande ampleur seront réalisés. Les familles sont informées de l’évolution de la situation par l’intermédiaire de l’équipe enseignante.

Des cas suspects dans quatre autres écoles sarthoises

A Sablé-sur-Sarthe, l'école élémentaire Gai-Levant a elle aussi fermé ses portes jeudi. Là aussi, un cas suspect a été détecté chez le personnel lors de la pré-rentrée. L'école a été désinfectée totalement, la personne a été dépistée. Les résultats du test sont attendus dans les prochains jours. Si c'est négatif, l'école rouvrira la semaine prochaine. Si c'est positif, elle restera fermée. Le maire de la commune Marc Joulaud demande à l'Etat de mettre en place "des campagnes de dépistage massif". Des cas suspects ont aussi été signalés à Ségrie, à l'école Victor Hugo d'Allonnes et à La Fontaine-Saint Martin.

A lire aussi : Coronavirus en Pays de la Loire : des cas signalés dans des écoles et à l'hôpital de Saumur selon l'ARS