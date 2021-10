Coronavirus : tests payants à partir de vendredi, le grand flou des laboratoires

Le nombre de tests covid n'a pas attendu vendredi pour s'effondrer. Vendredi, les tests vont devenir payants, qu'ils soient PCR (44 euros) ou antigéniques (22 euros) pour les personnes de plus de 18 ans qui ne sont pas vaccinées et qui ne disposent pas d'ordonnance. "On s'attend à une baisse, pas forcément grosse. Car une grande partie des personnes qui viennent ont des suspicions de coronavirus et ce sera toujours remboursé. Depuis cet été, on a des baisses significatives, autour de -70% par rapport au 15 août où l'on faisait 5.000 tests par jour. Aujourd'hui, c'est autour du millier de tests", comptabilise Johan Evano, directeur régional Eurofins pour les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère.

Les tests non-remboursés pourraient donc être peu nombreux : "Il y a toujours des personnes qui viennent faire des tests "de complaisance" et eux ne seront pas remboursés. Mais on rentre dans la période des infections respiratoires automnales donc il y a des personnes qui viennent pour écarter un covid."

Beaucoup de cas complexes avec la fin de la gratuité des tests

Mais comment les laboratoires vont-ils gérer, trier, vendredi matin, au moment de la mise en œuvre des tests payants ? Mystère, peut-être jusqu'aux dernières heures. "On attend la parution du texte jeudi dans la nuit ou vendredi pour voir comment on va appliquer la gratuité ou non du test. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas complexes et le travail supplémentaire va retomber sur les biologistes, les secrétaires. On a donné comme consigne à nos personnels d'être tolérant au démarrage. Ce que l'on sait c'est que les personnes vaccinées auront le droit au test gratuit. On a anticipé depuis début septembre la baisse des effectifs mais on en a conservé la grande partie pour garder le rendu des résultats à J+0, dans les 24 heures".

Tests dans les écoles du Morbihan

Depuis lundi, le Morbihan, département test, expérimente le test d'une classe entière si cas de Covid-19, pour éviter les fermetures massives. "Le dispositif de tests dans les écoles démarre dans le Morbihan. Une fois qu'une école a un cas positif, elle va contacter son laboratoire de référence qui va intervenir pour avoir les résultats dans la journée. On a mis en place un dispositif pour être le plus réactif possible car on voit tout l'enjeu d'une fermeture de classe."

