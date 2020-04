Coronavirus : Tests positifs pour deux pompiers de Calacuccia

Deux pompiers de Calacuccia ont été positivement testés au covid-19.

L’information a été confirmée vendredi 10 avril suite aux résultats des tests pratiqués il y a de cela une quinzaine de jours, tests envoyés sur le continent.

Les deux pompiers ne présentent aucun symptôme. Mais ils ont été immédiatement confinés, comme leurs collègues qui restent mobilisables en cas de besoin. La caserne de Calacuccia devra être entièrement désinfectée.

Les deux hommes sont porteurs sains, asymptomatiques. Mais un protocole sanitaire a été mis en place. « Avec l’augmentation du nombre de cas suspects covid, nous avons été obligés d’augmenter la sécurité de nos agents en prévoyant des kits d’intervention avec un niveau de sécurité beaucoup plus élevé » indique le colonel Dominique Simeoni, médecin chef du SIS de Haute-Corse. « Dans les interventions de base, les pompiers intervenaient jusqu’à présent avec simplement des gants. Désormais, ils interviennent avec des masques chirurgicaux pour l’ensemble de l’équipage et un masque chirurgical pour la victime » conclut le médecin chef du SIS non sans rappeler que les sauveteurs sont également équipés en conséquence pour les interventions dites « covid ».