Coronavirus : Thuasne se lance dans la production de masques barrières réutilisables

En pleine épidémie du coronavirus, Thuasne apporte sa contribution à la fabrication de moyens de protection pour les personnes saines. Spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux textiles, le groupe stéphanois a décidé de consacrer une partie de son outil de production pour fabriquer des masques barrières réutilisables.

L'entreprise avait d'abord lancé une production pour ses salariés et collaborateurs. Et après publication ce vendredi 27 mars du guide d’exigences pour les masques barrières par l'Afnor, l'Association française de normalisation, Thuasne lance dès cette semaine la production pour le plus grand nombre comme le raconte la Présidente de la société, Elizabeth Ducosset. L'atelier textile de La Jomayère à Saint-Etienne est en partie utilisé pour la fabrication de ces masques.

Nous allons monter en puissance de notre production dès maintenant !

La Présidente de Thuasne, Elizabeth Ducosset, précise que ces masques ont été soumis à la Direction générale de l'armement et sont conformes pour une commercialisation au public. Copier

"Etant conformes et ayant fait tous les tests et toutes les analyses préalables et les ayant soumis à la Direction générale de l'armement, qui a toute l'organisation de la structure de soins dans ses mains en ce moment, nous avons vu que ces masques étaient conformes à la norme qui est sortie. Nous pouvons donc les mettre à la disposition du public, soit pour personnes surexposées, personnel travailleur comme les pompiers, les transports ou les gendarmes par exemple. Et une autre catégorie qui est pour le grand public. Dans ces deux catégories, nous proposons un masque lavable, réutilisable. Ils vont être prêts cette semaine. Nous mettons au maximum les capacités et nous allons essayer de monter en puissance à partir de maintenant pour en fabriquer le plus possible."