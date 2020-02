Coronavirus - Top 14 : le match Brive - Lyon aura bien lieu

Alors que le ministre de la Santé vient de faire de nouvelles annonces, ce samedi après-midi, en lien avec l'épidémie de coronavirus qui touche désormais la France, le match de Top 14 prévu à 20h45 entre Brive et Lyon aura bien lieu comme prévu. Le Stadium de Brive n'est pas un "milieu confiné".

Que toutes celles et tous ceux qui ont prévu d'assister à la rencontre de Top 14 entre Brive et Lyon, ce samedi à 20h45 au Stadium, soient rassurés : ce match comptant pour la 17e journée de championnat se jouera bien confirme à France Bleu Limousin le directeur général du club, Xavier Ric.

Il n'est pas concerné par les déclarations du ministre de la Santé ce samedi après-midi. Olivier Véran a annoncé que les rassemblements " en milieu confiné " de plus de 5.000 personnes seront annulés jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas concerné non plus par une décision sur les rassemblements en milieu ouvert qui occasionnent des " mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule ".

Les supporters du CA Brive et de Lyon peuvent donc venir normalement au Stadium pour voir ce match très important dans la course au maintien pour les Corréziens, pour lequel environ 10.000 personnes sont attendues au coup d'envoi.