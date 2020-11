Coronavirus : toujours des chiffres inquiétants en Drôme-Ardèche

Alors que le Premier ministre fait un point ce jeudi sur l'épidémie de coronavirus, que disent les dernières données en Drôme-Ardèche ? Que ce soit en terme d'hospitalisations, de réanimations et de décès, la situation ne semble pas s'améliorer dans nos départements.

Le nombre de personnes hospitalisées, réanimées et décédées à cause du coronavirus en augmentation en Drôme-Ardèche.

Le Premier ministre s'exprime ce jeudi 12 novembre à 18h00 après un conseil de défense plutôt dans la matinée. Jean Castex doit faire un point sur l'épidémie de coronavirus et annoncer si les mesures de confinement restent en place, se durcissent ou s'assouplissent. Alors qu'en Ile-de-France notamment, l'épidémie semble perdre en intensité : les effets sont moins perceptibles en Drôme-Ardèche.

Une courbe des hospitalisations qui ne fléchit pas

Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter en Drôme-Ardèche et atteint de nouveaux records départementaux. Ce mardi, selon les dernières données collectées sur Géodes, 378 personnes étaient hospitalisées dans la Drôme et 241 en Ardèche. Ce chiffre est en constante hausse depuis le début de la seconde vague.

L'Ardèche compte 46 hospitalisations de plus en une semaine soit une augmentation de 20%. Dans la Drôme, les hôpitaux ont accueilli 91 patients Covid supplémentaires : un chiffre en hausse de 24% même si depuis trois jours le nombre d'admissions semble marquer le pas. Il est cependant trop tôt pour y interpréter une embellie.

Des cas en réanimation plus nombreux dans la Drôme

Ce mardi, 59 personnes dans la Drôme et 16 personnes en Ardèche se trouvaient en réanimation. Ce chiffre progresse sans discontinuer depuis une semaine côté drômois. Rien qu'entre lundi et mardi, les hôpitaux ont placé 8 patients supplémentaires dans les services spécialisés.

En Ardèche, la situation est plus fluctuante : le chiffre ne progresse pas d'une semaine à l'autre mais un pic a été observé le 9 novembre avec 19 personnes réanimées au total.

Les décès se multiplient

Le site Géodes répertorie 29 décès supplémentaires sur la semaine contre 24 la semaine précédente en Ardèche. Au total, 186 personnes ont succombé au virus, elles étaient 133 le 26 octobre.

Dans la Drôme, la situation est encore plus préoccupante puisque le nombre de décès hebdomadaires a plus que doublé en l'espace d'une semaine : 41 personnes sont mortes entre le 3 novembre et le 10 novembre. Depuis le début de l'épidémie, le département accuse 227 décès liés au coronavirus.

Une lueur d'espoir : le taux d'incidence

Le pic des hospitalisations n'est donc pas passé en Drôme-Ardèche mais il y a souvent un décalage dans le temps puisqu'il faut plusieurs jours pour qu'un malade développe une forme grave de la maladie. Et une embellie notable se trouve dans le taux d'incidence en forte baisse en Drôme-Ardèche.

Il reste élevé mais dans la Drôme, il passe à 657 cas positifs pour 100.000 habitants le 7 novembre contre 721 la semaine précédente. Même infléchissement en Ardèche avec 577 cas positifs pour 100.000 habitants contre 740 la semaine précédente.