Coronavirus : toujours hospitalisé, le pronostic vital du maire de Villers-Bretonneux est engagé

Patrick Simon le maire de Villers-Bretonneux lutte depuis plus d'un mois contre le coronavirus. Hospitalisé au CHU Amiens-Picardie, son pronostic vital est désormais engagé indique la mairie de la commune.

Atteint du covid-19, hospitalisé depuis le 24 mars au CHU Amiens-Picardie, le pronostic vital de Patrick Simon, le maire de Villers-Bretonneux est désormais engagé.

Toujours dans le coma, "son état de santé s'est fortement aggravé ces derniers jours" selon une information officielle communiquée par la mairie de Villers-Bretonneux ce dimanche 3 mai. Elle a adressé via son site web un message de soutien et "une pensée pour l'épouse et les enfants" de celui qui a été élu à la tête de la commune en mars 2008.