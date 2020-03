Votre radio fait le tour le plus exhaustivement possible des aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire depuis le début de la pandémie.

Coronavirus : tour d'horizon des aides et des initiatives dans la Loire et la Haute-Loire

La deuxième semaine de confinement est loin d'entamer les idées des Ligériens et des Altiligériens pour mieux vivre cette période inédite et pas toujours facile. Pour lutter contre le coronavirus, soutenir les soignants ou entretenir la solidarité entre habitants, les initiatives continuent de voir le jour dans nos départements. Si vous en connaissez près de chez vous, n'hésitez pas à nous le dire sur la page Facebook ou le compte Twitter de France Bleu Saint-Etienne Loire.

Une carte interactive pour localiser les commerces ouverts

Pour s'adapter aux mesures de confinement, la ville de Saint-Etienne a crée une carte interactive pour savoir quels sont les commerces alimentaires, pharmacies ou tabac-presse ouverts près de chez vous. Cette carte réactualisée tous les jours est disponible sur le site internet de la mairie stéphanoise.

La carte interactive des commerces ouverts à Saint-Etienne en cette période confinement est réactualisée chaque jour. - Mairie de Saint-Etienne

Saint-Etienne Métropole réduit la fréquence de collectes des déchets

A partir du lundi 30 mars, la collecte des ordures ménagères sera modifiée sur certains secteurs (changements de jours, passages réduits...). Dès ce lundi et jusqu'à nouvel ordre, Saint-Étienne Métropole va modifier les collectes sur l’ensemble des secteurs de Saint-Étienne, à l’exception de Saint-Victor-sur-Loire et Rochetaillée. Plusieurs secteurs et quartiers de Saint-Genest-Lerpt, La Talaudière et La-Tour-en-Jarez sont également concernés.

La STAS adapte à partir de lundi ses amplitudes horaires pour le personnel de l'hôpital Nord

Afin de permettre aux personnels du CHU Hôpital Nord de se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun, le réseau de transports urbains stéphanois va mettre en place des amplitudes horaires adaptées dès lundi 30 mars. Les correspondances seront aussi renforcées entre les lignes de tramways, les lignes Métropole et les lignes de soirées.

Des cours de violon gratuits sur skype

Même en période de confinement, on peut continuer à apprendre à jouer du violon. Le violoniste Marc Capuano a mis en place des cours gratuits sans solfège sur skype. Toutes les informations sont sur la page facebook du violon bleu.

Faire du yoga en direct et gratuitement

Se maintenir en forme, même en période de confinement, c'est possible ! Marion Lavandier est une ancienne infirmière reconvertie en professeure de yoga il y a 3 ans. Et tous les lundis et jeudis à 18h, elle propose sur son compte instagram Moodyoga des cours de yoga en direct et gratuits. Objectif : décompresser, récupérer et se recharger en énergie. Ils sont ouverts à tous mais sont orientés pour le personnel hospitalier.

Appel aux volontaires pour organiser la solidarité à Yssingeaux

La mairie d'Yssingeaux appelle les séniors de plus de 70 ans pour évaluer leurs besoins notamment en courses ou les produits de pharmacie. Toute personne isolée peut prendre contact avec la mairie au 04 71 65 73 39. C'est aussi le numéro à composer pour se porter volontaires : l'inventaire des demandes leur sera transmis.