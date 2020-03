Tous les jours, des entreprises, des particuliers, des collectivités lancent des initiatives pour lutter contre le coronavirus ou pour entretenir une solidarité entre les habitants. Votre radio fait le tour le plus exhaustivement possible des aides qui se mettent en place dans la Loire.

Coronavirus : tour d'horizon des aides et des initiatives dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire propose de vous faire connaitre les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire depuis le début de la pandémie de coronavirus, et du confinement démarré officiellement mardi midi, qui perturbe nos vies. N'hésitez pas à nous en signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Auchan Villars organise la solidarité pour les producteurs locaux

L'enseigne commerciale Auchan à Villars dans la Loire lance un appel ce lundi 30 mars pour organiser la solidarité des producteurs. Auchan s'adresse aux fournisseurs locaux tels que maraîchers et agriculteurs qui ont perdu leur filière d’écoulement de production avec la fermeture de plusieurs marchés notamment. Cette opération de soutien est relayée par mail à auchanvillarsetlesproducteurs@gmail.com ou par téléphone au 04.77.79.45.5

Les sirènes des pompiers de La Terrasse-sur-Dorlay soutiennent le personnel soignant

Après les pompiers de Montbrison et de Roanne, c'est la caserne des sapeurs-pompiers de La Terrasse-sur-Dorlay qui a exprimé son soutien au personnel médical et tous ceux mobilisés pour lutter contre le Covid-149. Ils ont enclenché tous leurs gyrophares devant leur caserne dimanche 29 mars au soir.

Le député Julien Borowcyk offre 100 kg de fourme de Montbrison au personnel soignant

Le député de la Loire Julien Borowczyk a décidé de faire un don un peu particulier ce lundi 30 mars. En accord avec le syndicat de la Fourme de Montbrison et sur ses fonds propres, Julien Borowczyk, qui est aussi médecin, avait acheté 100 kg de Fourme de Montbrison AOP : il les a distribués aux soignants du centre hospitalier du Forez . Une manière de souligner comme il l'écrivait dans un communiqué la semaine dernière "l'importance de la solidarité face à la réalité de cette crise sanitaire d’une part, et économique d’autre part".

La société Auris offre 100 masques FFP2 à la Maison de retraite de la Loire

"Cette période difficile permet aussi de redécouvrir les valeurs de partage et de solidarité, notamment avec nos anciens" : c'est le message posté sur facebook par l'entreprise Auris spécialisée en thérapie magnétique. La société d'Andrézieux-Bouthéon assure que "la Maison de retraite de la Loire en avait vraiment besoin pour ses soignants".

Mc Donald's offre de la nourriture au CHU de Saint-Etienne

