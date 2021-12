Coronavirus : tour de vis sur les visites à l'hôpital du Mans

Face à l'intensification de l'épidémie de covid, le centre hospitalier du Mans (Sarthe) durcit les règles pour les visites aux patients. Sauf pour certains cas très précis, elles ne sont plus autorisées.

Dans un communiqué ce jeudi, le centre hospitalier du Mans (Sarthe) annonce qu'il est contraint de durcir les règles pour les visites aux patients, "dans le contexte d'intensification de l'épidémie liée à la circulation du variant Omicron". Sauf pour des cas très précis, les visites ne sont plus autorisées "afin de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins". Ces nouvelles règles remplacent celles qui avaient mises en place avant Noël.

Dans les services d'hospitalisation

Sauf sur prescription médicale pour les situations le nécessitant (naissances ou fin de vie par exemple), les visites ne sont plus autorisées pour les patients hospitalisés en médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation, ainsi qu'au pôle Femme-Mère-Enfant.

En cas d'autorisation par un médecin, les visites doivent avoir lieu entre 13h et 20h. Un visiteur maximum est autorisé par patient et par jour, deux visiteurs par jour pour les personnes en fin de vie. L'hôpital indique que la présence des mineurs est "fortement déconseillée" et ne sera autorisée que si l'enfant porte un masque en permanence.

Dans les unités d'hospitalisation ambulatoire et les unités de consultation

Il n'est pas autorisé d'accompagnant, "sauf situation particulière liée à la prise en charge ou à l'autonomie du patient". Un accompagnant est autorisé avec les futures mamans lors des consultations de suivi de grossesse avec échographie.

Dans les services d'hébergement (USLD-EHPAD)

Les visites restent autorisées sur le site du Mans :

7 jours/7, entre 13h30 et 20h00

2 personnes maximum par visite

ainsi que sur le site d’Allonnes (Charles Drouet) :

7 jours/7, entre 13h30 et 17h30

visites sur rendez-vous, organisées en box au rez-de-chaussée

2 personnes maximum par rendez-vous

visites en chambre exclusivement sur accord d’un médecin, pour les situations particulières

Pour toute visite, rappelle le CHM, il y a des règles à respecter : ne présenter aucun symptôme du covid et ne pas avoir été en contact avec une personne de covid dans les sept jours précédents. Le port du masque est obligatoire, de même que le respect des distances. Le patient et son visiteur doivent rester dans la chambre pendant toute la durée de la rencontre.