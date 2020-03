Coronavirus : tous les cinémas fermés pendant 14 jours dans le Morbihan

"On a une perte d'environ 10.000 billets sur 14 jours", raconte inquiet Sylvain Lecointre, dirigeant du multiplex Ti Hanok d'Auray dans le Morbihan. Depuis ce lundi 2 mars, les cinémas du Morbihan doivent fermer leurs portes pour 14 jours. Le département est touché par le coronavirus après la découverte de 13 cas sur les communes d'Auray, Crac'h, Carnac, et à Saint-Philibert. En tout, la Bretagne compte 19 malades.

On espère une indemnisation pour la perte d'exploitation - Sylvain Lecointre, dirigeant du cinéma Ti Hanok à Auray

En 12 ans de carrière, c'est la première fois que Sylvain Lecointre vit une telle situation. "J'ai essayé de voir avec mon assurance si une indemnisation était possible pour compenser le chômage technique. Mon conseiller m'a dit que non. _Il faudra voir avec la préfecture si une enveloppe est prévue pour nous dédommager_".

Dans ce multiplex, ils sont sept salariés. "Pour le moment, on prévient les gens qu'il n'y aura pas de projection, on annule aussi les événements. _Les salariés vont rentrer chez eux puisqu'il n'y à plus rien a faire_", répond embêté le dirigeant avant d'ajouter, "j'espère que la mesure ne durera pas plus que 14 jours".