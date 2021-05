Coronavirus : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous, pour une vaccination à partir de lundi

Tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous dès maintenant, pour se faire vacciner à partir du lundi 31 mai, date à laquelle la vaccination sera ouverte à tous, indique le ministère de la Santé ce jeudi.

La prise de rendez-vous pour les 18-49 ans est ainsi ouverte depuis 11h sur les plateformes de réservation par internet, comme Doctolib, Keldoc ou Maiia.

"Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter.

"Les 50 ans et plus qui sont d'ores et déjà éligibles peuvent évidemment continuer à prendre rendez-vous", a précisé le ministère.

Encore trop peu de doses pour faire face à la demande

Mais "cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients", a prévenu Doctolib dans un communiqué, en pointant "un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna". La principale plateforme de réservation "s'attend à une forte affluence sur ses services".

24 millions de Français ont reçu une dose

A ce stade, 24 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 36% de la population totale et 46% de la population majeure), dont 10 millions en ont eu deux (15% de la population totale et 19% de la population majeure), selon le ministère.