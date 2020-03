Coronavirus : tous les matchs de foot du week-end reportés dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Le district de football du Doubs - Territoire de Belfort annonce le report de toutes les rencontres prévues ce samedi 15 mars et ce dimanche 16 mars, à cause du coronavirus - covid 19.

Les terrains de football resteront vides ces samedi 15 mars et dimanche 16 mars, dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Le district de football annonce le report de tous les matchs et tous les plateaux prévus ce week-end, à cause de l'épidémie de coronavirus.

D'après le communiqué, plusieurs cas de covid-19 sont avérés dans le district Doubs - Territoire de Belfort.

Communiqué du district de football. - capture écran

