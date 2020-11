Coronavirus : tout faire pour éviter la saturation du service réanimation au centre hospitalier d'Angoulême

En Charente, on compte désormais une vingtaine de cas groupés, surtout dans une douzaine d'établissements accueillant des publics vulnérables, dont sept EHPAD. Le taux d'incidence, dont le seuil d'alerte est de cinquante cas pour 100 000 habitants, est passé la semaine dernière à 188. Il continue de s'aggraver, surtout dans l'agglomération d'Angoulême et le Nord Charente. Les classes d'âges les plus touchées sont les 15-44 ans et les plus de 75 ans.

Des services de réanimation saturés ?

Face à cette situation qui risque de saturer les services de réanimation dès le 14 novembre, le centre hospitalier d'Angoulême a décidé d'entrer dans une "stratégie territoriale de déprogrammation" : des prises en charge déconcentrées, à Confolens et dans le Sud-Charente par exemple ; des reports d'accueil, sauf pour les soins urgents, les pathologies dangereuses pour la vie des patients, ou les dépistages de cancers ; le recours aux professionnels de santé de ville et aux cliniques pour accueillir des patients. Une réunion des professionnels de santé libéraux devait d'ailleurs avoir lieu jeudi soir.

La Préfète de la Charente, la directrice départementale de l'ARS , et le directeur de l'hôpital d'Angoulême ont fait le point jeudi midi © Radio France - Pierre MARSAT

Le centre clinical de Soyaux peut ainsi accueillir huit lits pour des patients COVID : quatre personnels soignants sont actuellement en formation pour les prendre en charge. Idem à la clinique Saint-Joseph, qui va poursuivre son activité essentiellement chirurgicale, mais qui devrait aussi réserver huit lits de soins continus, et mobiliser une dizaine de personnels soignants volontaires. Pour l'instant, tout est sous contrôle, affirme-t-on au centre hospitalier d'Angoulême, mais il faut prévoir les difficiles semaines de novembre. Treize patients COVID sont actuellement hospitalisés à Angoulême. Cinq lits de réanimation sont occupés sur douze. Deux malades lyonnais du COVID ont été hospitalisés hier à Angoulême, après avoir été transportés par avion.

Interview de Atika Rida-Chafi, directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé Copier

Interview de Hervé Léon, directeur du centre hospitalier d'Angoulême Copier