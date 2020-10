Coronavirus : tout le département de l'Hérault passe en vigilance maximale

Après la métropole de Montpellier il y a une semaine, c'est l'ensemble du département de l'Hérault qui passe en vigilance maximale et est soumis à un couvre feu de 21h à 6h afin d'enrayer l'épidémie de coronavirus. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé ce jeudi soir.

"La situation est grave" a dit ce jeudi soir le Premier ministre Jean Castex. La circulation du virus est "extrêmement élevée" sur tout le territoire français. Il a annoncé l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements, ainsi qu'à la Polynésie. Ce sont désormais 54 départements, dont l'Hérault et le Gard et 46 millions de personnes, qui sont concernées par cette vigilance accrue.

Couvre feu généralisé dans l'Hérault

Jusqu'à présent seule la métropole de Montpellier et sept communes alentours étaient concernées par cette mesure. A partir de vendredi minuit le couvre-feu entre 21h et 6h va être imposé sur l'ensemble du département . Les bars de toutes les communes de l'Hérault font devoir baisser le rideau. Les restaurants et tous les lieux accueillants du public devront fermer avant 21h .

Pendant le couvre feu, les déplacements sont interdits, sauf :

- pour motif professionnel, certifié par une attestation

- motif impérieux : un problème de santé par exemple ou une urgence familiale

- pour prendre un train ou un avion, dans ce cas votre billet fera foi.

- pour sortir son chien dans un rayon d'un kilomètre autour de chez vous.

Le Premier ministre a également averti que si l'épidémie de Covid-19 n'était pas jugulée, le gouvernement devra "envisager des mesures beaucoup plus dures", alors que plusieurs pays viennent de décider des reconfinements face à la deuxième vague.