Coronavirus : tout savoir sur le centre Covid qui reprend du service à Perpignan

Fermé depuis le mois de juin, le centre situé avenue Foch, dans l'ancien hôpital militaire, va à nouveau accueillir des patients à partir de ce lundi 9 novembre.

Il sera ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h, et le samedi de 9h à 13h. On y accède par la rue Zahmenof. Quelques places de parkings gratuites sont réservées devant l'entrée. Il faut se munir de sa carte vitale ainsi que de sa carte d'identité.

Réservé pour ceux qui ont déjà un ou plusieurs symptômes

Le but, c'est de relâcher la pression sur les cabinets médicaux, "même si on ne constate pas encore de saturation" d'après le docteur Sylvain Pavageau. Il avait déjà piloté les centres lors de la première vague.

"On ne voulait pas revivre la même situation qu'au printemps, c'est-à-dire que le confinement freine les patients à se rendre dans leur cabinet habituel pour faire suivre leur pathologies et maladies chroniques. Celles-ci avaient parfois été mises de côté, et cela avait pu entraîner pas mal de complications."

Attention, il ne s'agit pas d'un centre de dépistage, mais bien de consultation.

Concrètement, si vous habitez Perpignan ou son agglomération, et que avez un ou des symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, fièvre, douleurs musculaires, fatigue inexpliquée, maux de tête, perte d'odorat, de goût, diarrhée...) : il faut contacter votre médecin traitant.

Si celui-ci estime que les symptômes sont plutôt légers, il vous redirigera vers les centres de prélèvements : il y en un à Perpignan, à Cabestany, à Toulouges, ou encore -par exemple- Saint-Estève.

Si c'est plus grave et que votre médecin ne peut vous recevoir, il vous renverra vers ce centre. Là, vous serez ausculté, et le cas échéant, testé. Si vous êtes positif et que votre cas est considéré comme sérieux (essoufflement important, baisse de l'oxygène dans le sang par exemple), le centre prend contact avec le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital de Perpignan, pour choisir la meilleure marche à suivre.

Le centre est prévu pour accueillir environ 80 patients par jour. Il sera composé en continu de deux médecins, deux infirmières et deux secrétaires.

Pourquoi seul le centre Covid de Perpignan rouvre ?

Lors de la première vague, plusieurs centres du même type avaient ouvert dans les Pyrénées-Orientales : à Font-Romeu, aux Angles, Céret, Prades ou encore Argelès-sur-Mer. Pour le moment, ces établissements restent en veille.

"La situation de Perpignan est spécifique, car un certain nombre de personnes n'ont pas de médecin traitant"précise Sylvain Pavageau. "Les cabinets médicaux sont aussi mieux armés en matériel" pour accueillir des patients ayant potentiellement le coronavirus.

Enfin, si il n'y a pas de centre Covid à proprement parler ailleurs dans le département, il existe toutefois les maisons de santé pluri-professionnelles, qui peuvent aussi remplir le rôle de substitution si vous ne pouvez vous rendre chez votre médecin traitant ou si vous n'en avez pas. Les Pyrénées-Orientales en recensent une quinzaine, notamment à Argelès-sur-Mer, Bolquères, Prades, Font-Romeu, Les Angles, Latour-de-France, Salses-le-Château...