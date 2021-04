Coronavirus : tout savoir sur les autotests, disponibles lundi 12 avril en pharmacie

Les autotests pour détecter le Covid-19 doivent arriver lundi 12 avril en pharmacie. Nouvel outil de la panoplie du gouvernement pour endiguer l'épidémie, ces tests se font par prélèvement nasal et seront moins désagréables que les RT-PCR ou antigéniques actuels. On fait le point.

Homologués depuis le 16 mars par la Haute autorité de santé, les autotests arrivent en France à partir de lundi 12 avril, vendus en pharmacie. Très attendus par les Français, ils permettront de savoir si l'on est positif ou non au Covid-19 grâce à un prélèvement nasal, mais moins profond donc moins désagréables que les tests PCR ou antigéniques habituels. Mais ils ne se suffiront pas à eux-mêmes en cas de test positif : un test PCR sera nécessaire pour le confirmer le cas échéant et pour également le comptabiliser et caractériser un éventuel variant. Où les trouver ? Qui pourra les acheter ? Quelle fiabilité ? France Bleu fait le point.

Où et quand pourra-t-on s'en procurer ?

Annoncé dans un premier temps à la vente dans les grandes surfaces, les autotests ne seront disponibles qu'en pharmacie. Le ministère de la Santé rappelle qu'il s'agit de dispositif médicaux et, comme l'indique la loi, ils doivent alors être vendus en officine. "Il faut qu'il y ait un professionnel de santé qui puisse vendre ces tests-là, et en expliquer le fonctionnement, ce n'est pas si simple" a justifié Olivier Véran. Les pharmaciens pourront les vendre à partir de lundi 12 avril mais ils risquent d'être compliqués à trouver dans les premiers jours. La quasi-totalité des stocks ont été préemptés par l'Etat afin de préparer la rentrée des classes (26 avril pour les maternelles/primaires et 3 mai pour les collèges/lycées).

à lire aussi Coronavirus : les autotests arriveront dans les pharmacies à partir du 12 avril annonce Olivier Véran

Quel coût ?

Le prix et un éventuel remboursement des autotests pour certains populations n'ont toujours pas été arbitrés par le gouvernement. Selon la Fédération des pharmaciens d'officine, le prix d'un autotest sera "moins de 10 euros". Chez nos voisins européens, où ils sont déjà en vente, le prix oscille entre 5 et 7 euros le test. En Allemagne, l'enseigne Lidl vend une boîte de 5 autotests à 21,99 euros alors qu'Aldi la propose à 24,99 euros.

Qui peut y avoir accès ?

La HAS indique autoriser les autotests pour les plus de 15 ans qui ne présentent pas de symptômes, "dans le cadre de campagnes de dépistage itératif à large échelle, ainsi que dans le cadre de tests de confort (se faire tester avant des rassemblements familiaux par exemple) pour les particuliers", rappelle la DGS. Les réflexions sont encore en cours pour savoir quels publics - en dehors de ceux définis comme prioritaires par le gouvernement - pourront acheter et se faire rembourser ces autotests une fois qu'ils seront commercialisés.

Comment ça marche ?

L'autotest a un fonctionnement similaire à celui des tests antigéniques puisqu'il se présente sous la forme d'une sorte de coton-tige à introduire dans son nez. Rassurez-vous, il est plus court que pour les tests antigéniques et PCR. Les autorités sanitaires françaises estiment qu'un test doit aller au moins à trois centimètres pour être efficace, bien que certains fabricants assurent qu'il n'y a qu'à rester à la surface des narines. Il faut ensuite effectuer cinq rotation dans la narine avant retirer le coton-tige. Une fois le prélèvement réalisé, il faut le placer dans un tube rempli d'une solution et, si le test est positif, une bande colorée apparaît. Le résultat est rapide, moins d'une demi-heure.

Quel intérêt contre l'épidémie ?

Les partisans des autotests y voient un moyen d'accroître l'ampleur du suivi de l'épidémie. "Réalisés de manière massive, ils pourraient stopper rapidement la circulation du virus", a affirmé début mars à l'Assemblée nationale le député Cyrille Isaac-Sibille (Modem). "Ils sont simples d'utilisation, ils donnent un résultat immédiat (et) peuvent être diffusés largement", a-t-il énuméré. Il faut, en effet, parfois des jours pour obtenir le résultat d'un test PCR, ce qui limite la réactivité face à l'épidémie.

Quelle fiabilité ?

"Leur déploiement n'est pertinent que s'ils répondent à des critères minimaux d'exigences, afin de ne pas rassurer à tort des personnes qui seraient porteuses du virus", prévient la HAS dans son avis. En cas de résultat positif avec un autotest, la HAS indique qu'un test PCR sera indispensable pour le confirmer et pour détecter un éventuel variant. Autre limite, évoquée par Jérôme Salomon, les autotests ne permettent pas aux autorités de suivre l'épidémie, contrairement aux tests par des professionnels qui font ensuite remonter les résultats. Ces tests sont donc "un outil de plus", a-t-il conclu, estimant qu'ils permettaient surtout "de se rassurer", par exemple avant de voir des proches. Dans une certaine mesure, ils pourront aussi aider à repérer les personnes asymptomatiques. "Le taux de concordance entre les PCR nasopharyngés et les autotests nasaux est de l'ordre 85 % selon la littérature scientifique" fait valoir le ministère de la Santé.