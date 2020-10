Coronavirus : toutes les opérations non urgentes reportées dans tous les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté

La situation épidémiologique continue à s’aggraver considérablement dans la région. Après avoir mobilisé dès ce mardi 27 octobre les établissements du Jura et de Saône-et-Loire, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté demande à tous les hôpitaux publics et privés de déprogrammer les activités non urgentes.