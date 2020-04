Coronavirus : toutes les pharmacies de l'Hérault ne disposent pas encore de masques "alternatifs"

L'arrêté a été publié ce dimanche matin au journal officiel. Dans la perspective du déconfinement, les pharmacies sont maintenant autorisées à vendre au grand public des masques dits "alternatifs".

Il ne s'agit ni de masques chirurgicaux, ni de masques FFP2 qui restent réservés aux professionnels de santé, mais de masques lavables et jugés suffisamment efficaces par les autorités sanitaires pour faire barrage au Covid-19.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que dès maintenant, tout le monde peut se procurer ces masques auprès de son officine préférée. Car les pharmaciens ont été un peu pris de cours, et il faudra sans doute plusieurs semaines avant qu'ils puissent disposer des stocks nécessaires pour approvisionner toute la population.

" Le problème de l'approvisionnement demeure" explique Frédéric Abecassis, président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault.

"D'ici quelques semaines, on sera tous approvisionnés, mais imaginez, si l'ensemble de la population doit porter un masque, c'est donc 60 millions de masques au total qu'il va falloir, et c'est impossible d'avoir une telle production dans un laps de temps aussi court."

"Le problème c'est que jusqu'à présent, on avait pas l'autorisation d'en vendre et on ne connaissait pas la norme qui serait autorisée. Certains pharmaciens ont peut-être anticipé, mais la plupart sont responsables et attendaient de savoir quelle serait la marchandise garantissant une certaine sécurité sanitaire pour les patients."