Coronavirus : Très légère baisse des hospitalisations dans le Gard et Lozère

Dans son dernier bulletin en date du mardi 27 avril l'ARS fait état d'une stabilisation des indicateurs en Occitanie mais rappelle que " les niveaux sont toujours très élevés : 1863 personnes hospitalisées ce soir dont 396 en soins critiques".

Léger baisse des hospitalisations dans le Gard mais forte hausse du nombre de décès

Concernant le Gard, on observe une légère baisse des hospitalisations depuis vendredi avec 275 personnes à l’hôpital pour le Covid-19 contre 278 il y a 4 jours (soit une baisse de 3 personnes de moins à l’hôpital), on compte en revanche une personne de plus en réanimation passant de 62 à 63, et toujours une hausse du nombre de morts passant de 556 décès vendredi à 569 ce mardi soit 18 décès de plus en 4 jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Lozère on observe une quasi stabilité des indicateurs voir même une légère baisse passant ainsi de 27 à 25 personnes hospitalisées, de 3 à 2 personnes en réanimation et de 116 à 117 décès depuis vendredi.