Coronavirus : trois centres commerciaux fermés en Vaucluse

Le Gouvernement a décidé, afin contenir l’épidémie de Covid-19, la mise en place de mesures supplémentaires. Les centres commerciaux non alimentaires de plus 20.000 m² doivent fermer dès ce dimanche 31 janvier. En Vaucluse, cela concerne trois centres commerciaux à Avignon : le Centre commercial Cap sud, la galerie marchande de Mistral 7 et la galerie marchande d'Avignon nord. Les commerces alimentaires resteront ouverts. Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent aussi rester ouverts.

Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou retrait commande. En revanche, la livraison de leur produit restera possible. Un renforcement des jauges pour les commerces va également être mis en place, avec une personne pour 10 m2 de surface de vente pour ceux de plus de 400 m2. Les autres commerces conservent une jauge à une personne pour 8 m2. Chaque magasin doit afficher le nombre maximal de personnes autorisées simultanément.

Ce renforcement des mesures sanitaires sera accompagné dès ce week-end d’un renforcement des contrôles de police et de gendarmerie ainsi des services territoriaux de la DGCCRF à travers la DDPP pour veiller au respect : de la jauge sanitaire pour les grandes surfaces et les magasins et du couvre-feu.

Au total en France, 396 centres commerciaux sont concernés et 25 000 magasins.