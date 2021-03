Coronavirus : trois collèges fermés en Vaucluse, l'épidémie s'accélère

La situation sanitaire se dégrade en Vaucluse, comme partout ailleurs en France. Ce mardi, trois collèges sont entièrement fermés à cause de cas de Covid, chez les enseignants ou les élèves. Il s'agit du collège Rosa Parks à Cavaillon, de Marie Mauron à Pertuis et du Luberon à Cadenet. En plus de ces fermetures totales, 16 classes n'accueillent plus leurs élèves : 11 maternelles, trois élémentaires, une de collège et une autre de lycée.

Le taux d'incidence flambe

L'autre indicateur inquiétant est le taux d'incidence, en nette augmentation depuis la semaine dernière. Il est aujourd'hui de 422 cas pour 100.000 habitants, contre 309 il y a encore une semaine. Dans plusieurs secteurs, les chiffres dépassent même largement ces seuils : 632 cas pour 100.000 habitants dans la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, 531 pour la communauté de communes Ventoux Sud ou 502 dans le Grand Avignon.

Pour faire face à cette flambée, l'hôpital d'Avignon pousse les murs. Cinq lits de réanimation en plus ont été ouverts, grâce au renfort de soignants venus des cliniques privées. Le CH d'Avignon compte désormais 26 places dans ce service.