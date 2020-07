Coronavirus : trois communes de la région mulhousienne dépistent tous leurs habitants

Une vaste campagne de dépistage de la Covid-19 commence dans trois communes de la région mulhousienne. Tous les habitants de Richwiller, Illzach et Morschwiller-le-Bas vont recevoir un bon de prescription par mail pour se faire dépister.

Covid-19 : dans un laboratoire d'analyse, traitement des échantillons, sous hotte, avant analyse et détection de la présence du virus, mai 2020

Tous les habitants de Richwiller, Illzach et Morschwiller-le-Bas, dans la banlieue de Mulhouse, sont invités à se faire dépister de la Covid-19. Une campagne de grande ampleur organisée par l'Agence régionale de santé Grand Est et la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) du Haut-Rhin pour faciliter l'accès aux tests et donc limiter au maximum les risques de propagation du virus.

Un bon de prescription par mail

Chaque habitant va donc recevoir un bon de prescription pour un test PCR, c'est-à-dire par prélèvement nasal, pour détecter si la personne est porteuse du virus à ce moment-là et d'un test sérologique complémentaire, c'est-à-dire par prélèvement sanguin, pour savoir à quel moment précis la personne a été contaminée. Deux tests entièrement pris en charge par l'Assurance maladie, sans avance de frais.

Ce bon de prescription concerne tous les membres d'un foyer, les adultes et les enfants de plus de 10 ans.

Un rendez-vous à prendre en laboratoire

Si vous recevez ce mail, vous devez simplement prendre rendez-vous dans le laboratoire de votre choix, sur le site internet. La liste de ces laboratoires est disponible sur le site de l'ARS. Ensuite, il suffit de se rendre au rendez-vous avec le mail qui comporte le bon de prescription.

En revanche, en cas de symptômes comme de la fièvre, de la toux sèche ou de la fatigue, vous devez d'abord contacter votre médecin traitant.

Pour toute question concernant cette campagne et obtenir des précisions sur les modalités de prise de rendez-vous, vous pouvez appeler l’ARS au 03 83 39 30 30 puis taper "1" pour être mis en relation avec les bons interlocuteurs.