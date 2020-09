Coronavirus : trois décès dans une maison de retraite à Trois-Palis en Charente

Les personnes âgées sont, on le sait les plus fragiles au Coronavirus. Une illustration de plus avec un foyer déclaré il y a quelques jours en Charente, à l'Ehpad Korian les Alins du Maréchal à Trois Palis.

Trois résidents sont décédés ces derniers jours

Le mercredi 9 septembre, un des employés est testé positif à la Covid 19. Immédiatement, le protocole de test général est lancé. Le 14 septembre, les 62 résidents et 45 employés sont testés. Le 16, deux jours plus tard, sept résidents sont infectés, et deux autres salariés également. Un huitième cas a été décelé la semaine dernière, mais depuis, trois des résidents sont décédés. Pour les retraités positifs, la plupart étaient pourtant asymptomatiques, mais leur état de santé s'est ensuite très vite dégradé.

L'étage de l'établissement est isolé, avec l'accueil des personnes positives au Covid

Un autre test massif a eu lieu ce lundi, des résultats devraient être connus d'ici jeudi soir, mais en attendant, tout un protocole sanitaire est en place dans l'établissement. L'étage de l'établissement est réservé, et strictement isolé pour l'accueil des cinq retraités positifs. Un personnel dédié, et volontaire y travaille. Des salariés suivis de près.

Pour la directrice Valérie Bertrand, "Il n'y a pas d'angoisse apparente, ou d'absentéisme par peur de travailler dans ces conditions. Mais si besoin, précise t'elle, une aide psychologique peut leur être apportée."