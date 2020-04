Coronavirus : trois infirmières du centre Laborit à Poitiers partent aider des hôpitaux de Seine-Saint-Denis

Elles s'appellent Anne-Claire, Lucie, et Fabienne : trois infirmières du CH Laborit qui se sont portées volontaires pour aller aider leurs collègues franciliens de l’établissement spécialisé en psychiatrie de Ville Evrard (Seine-Saint-Denis). Elles partent ce vendredi de Poitiers, en avion, déterminées à jouer la solidarité malgré quelques appréhensions.

L'appel à volontariat a été lancé vendredi dernier : en moins d'une semaine, tout s'est mis en place pour les infirmières bénévoles : "On a eu un mail de la direction, adressé à tous les infirmiers de l'hôpital. On a répondu chacune de notre côté. expliquent-elles. Pour toutes les trois c'est un engagement qui a du sens."

Les infirmières disent ressentir un peu d'appréhension, mais "on prend aussi des risques ici. On ne part pas sans protection ... et l'objectif, bien sûr, c'est de rentrer sans ramener le Covid !" Leur séjour va durer 15 jours, afin de soulager des équipes de soignants très fortement touchées par l'absentéisme dû à des cas de contamination.

Les trois infirmières ainsi que Mme Richard, DRH, tiennent à rassurer les patients de la Vienne : "On fait partir trois infirmières parce qu'on peut se le permettre. Pour l'instant, nous n'avons aucun cas de Covid chez nous, et une cellule réactive. On continuera à accueillir l'ensemble des patients en psychiatrie."

L'hôpital Laborit est pour l'instant le premier établissement de Nouvel-Aquitaine à avoir répondu à l'appel de l'établissement de Ville Evrard.