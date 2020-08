Coronavirus : trois jours de dépistage gratuit à Sablé-sur-Sarthe

L'ARS des Pays de la Loire organise un dépistage gratuit du coronavirus les 5, 6 et 7 août 2020, à Sablé-sur-Sarthe, secteur limitrophe de la Mayenne. Le dépistage, qui se fera sous forme d'un prélèvement par voie nasale, sera en accès libre.

Un dépistage gratuit du coronavirus sera organisé à Sablé-sur-Sarthe les 5, 6 et 7 août 2020 (illustration)

Une opération de dépistage gratuit du coronavirus va être menée sur trois jours (5, 6 et 7 août 2020) cette semaine à Sablé-sur-Sarthe, indique l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, qui invite la population à y participer pour "contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans le département".

L'ARS explique qu'une vigilance accrue s'impose en Sarthe, "notamment sur ce territoire limitrophe de la Mayenne". Dans son bulletin régional du 31 juillet, l'agence fait état de 43 tests Covid positifs en Sarthe entre le 25 et le 28 juillet, avec pour la première fois depuis la mi-juin l'admission d'un patient en réanimation.

En pratique : où et quand se faire dépister à Sablé-sur-Sarthe ?

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur carte Vitale, et à se rendre à la salle Théophile Plé, rue Théophile Plé à Sablé-sur-Sarthe de 8h30 à 18h30.

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est porteuse du virus. Les résultats seront disponibles dans un délai de 24h à 72h, indique l'ARS.

L'opération est menée en lien avec la Préfecture de la Sarthe, la mairie de Sablé-sur-Sarthe, le Service départemental d’incendie et de secours, les laboratoires Biolaris et Laborizon, l’Assurance Maladie, l’Association Départementale de la Protection civile de la Sarthe et les infirmiers libéraux.