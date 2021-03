Coronavirus : trois jours de vaccination sans rendez-vous à Guéret

On va à nouveau pouvoir se faire vacciner sans rendez-vous contre la Covid-19 à Guéret. Les 25,26 et 27 mars, l'espace André Lejeune va se transformer en centre de vaccination.

Une nouvelle opération exceptionnelle de vaccination contre la Covid-19 va se dérouler à Guéret durant trois jours.Les 25, 26 et 27 mars on va vacciner sans rendez-vous à l'espace André Lejeune, avenue Renée Cassin. L'opération va se dérouler de 9h à 17h sans interruption. Et chaque jour 200 doses de Moderna seront administrées aux personnes de plus de 70 ans, la cible vaccinale a été élargie, et aux plus de 50 ans présentant une ou plusieurs comorbidités (diabète, obésité, maladie chronique...). Un système de ticket sera mise en place pour réduire les files d'attentes.

De nouveaux créneaux supplémentaires

Dès ce jeudi 25 mars, on va pouvoir prendre de nouveaux rendez vous dans les sept centres creusois de vaccination de Guéret, La Souterraine, Aubusson, Evaux-les-Bains, Bourganeuf, Sainte-Feyre et Boussac. 1 200 nouveaux créneaux de vaccination vont ouvrir pour la semaine du 5 avril et 2 000 pour la semaine du 12 avril.

Depuis le début de la campagne, 22 000 premières injections de vaccins ont été pratiquées en Creuse.