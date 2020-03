Coronavirus : trois membres du diocèse d’Annecy dont un curé contaminés

L’église haut-savoyarde est à son tour touchée par l’épidémie de coronavirus. Joint ce vendredi matin par France Bleu Pays de Savoie, l’un des responsables de l’Evêché a confirmé que trois membres du diocèse d’Annecy sont actuellement hospitalisés après avoir été testés positifs au Covid-19. "Le curé des paroisses Saint-Marc du Parmelan et de la Sainte-Famille, une bénévole et une autre femme sont concernés. Ils ont tous les trois été hospitalisés et vont bien."

Le curé de la paroisse Saint-Marc contaminé au Covid-19, toutes les messes sont annulées comme le précise ce mot affiché à l'entrée de l'église de Pringy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Messes annulées

Toujours selon l’Evêché, le curé concerné est âgé d’une soixantaine d’années. Il a été admis au centre hospitalier de Chambéry. Il intervenait sur les églises de Pringy, Argonay, Cuvat, Nâves, Villaz, Sillingy, la Balme-de-Sillingy, Mésigny, Sallenôves, et Choisy. "Il a été hospitalisé mercredi." Les deux autres cas ont été dépistés chez deux femmes dont une bénévole âgée de 70 ans et d’une salariée de la maison diocésaine d’Annecy. "Cette dernière est désormais fermée au public."

Le diocèse d’Annecy indique que plusieurs mesures ont été rapidement prises dans toutes les églises (mesures nationales) depuis le début de l’épidémie (vider les bénitiers présents dans l’église, proposer la communion dans les mains des fidèles et non plus dans la bouche, ne plus proposer de communion au calice, demander aux fidèles de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes). Les prochaines messes prévues sur les paroisses Saint-Marc (Pringy, Argonay, Cuvat, Nâves, Villaz,) et de la Sainte-Famille (Sillingy, La Balme-de-Sillingy, Mésigny, Sallenôves, Choisy) sont annulées.