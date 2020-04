Coronavirus : trois morts de plus dans la Loire en 24h

L'Agence Régionale de Santé indique qu'une "tendance à la stabilisation apparaît et sera à confirmer dans les prochains jours" dans la région. La Loire est le deuxième département le plus touché de la région après le Rhône avec 77 morts au total à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie.