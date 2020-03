Coronavirus : trois morts de plus dans la Loire en 48h

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce samedi, 1 266 cas sont confirmés biologiquement au COVID-19, soit 252 de plus que selon le dernier bulletin de jeudi. On a recensé 57 décès, 18 de plus qu'il y a 48 heures : des décès qui concernent très majoritairement les 75 ans et plus.