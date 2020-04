Coronavirus : trois morts de plus dans les hôpitaux de la Loire, situation toujours stable en Haute-Loire

Le point de situation quotidien de l'Agence régionale de santé fait état de trois morts supplémentaires dans les hôpitaux de la Loire ce dimanche soir, ce qui porte à 176 le nombre de personnes décédées souffrant du Covid-19. L'ARS comptabilise deux hospitalisations supplémentaires (414 aujourd'hui, 412 dans le bulletin de samedi), alors que les prises en charge de cas confirmés reculaient légèrement depuis dimanche dernier reculent légèrement.

Cet indicateur repart à la hausse également à l'échelle d'Auvergne Rhône-Alpes avec 2 694 patients infectés et hospitalisés dans l'ensemble des établissements de la région, soit douze personnes de plus que la veille. En revanche, le nombre de malades en soins intensifs ou en réanimation diminue encore un peu avec 439 patients plus grièvement touchés.

L'ARS comptabilise également 564 Ligériens ayant pu sortir de l'hôpital, soit 4 de plus qu'hier.

Toujours selon le point du dimanche 26 avril de l'Agence régionale de santé, en Haute-Loire, la situation hospitalière est stable avec toujours 39 patients atteints par le coronavirus, neuf décès et 65 personnes retournées à leur domicile.