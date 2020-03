Coronavirus : trois morts et 53 cas supplémentaires en Bretagne

53 cas nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Breagne, ce samedi, des chiffres en forte hausse, selon l'Agence régionale de santé bretonne. La hausse est particulièrement forte dans le Morbihan (157 cas, +23 cas par rapport à vendredi).

12 cas supplémentaires sont aussi recensés dans le Finistère (91 cas au total) et en Ille et Vilaine (84). Les Côtes d'Armor, avec 27 cas (six supplémentaires) sont moins touchées. Ces chiffres sont "moins révélateurs de l’intensité de circulation du virus" affirme l'ARS, puisque tout le monde n'est pas testé, et que certains malades sont asymptomatiques.

Trois personnes supplémentaires sont décédées en 24 heures, ce qui porte à 15 le nombre de morts en Bretagne depuis le début de la pandémie. 26 personnes sont par ailleurs soignées dans des services de réanimation.

En France, le bilan est de 14 459 cas de Covid-19 recensés ce samedi, informe le directeur général de la santé par communiqué. 6 172 personnes sont hospitalisées, dont 1 525 cas graves en réanimation. 562 personnes sont décédées, soit 112 morts de plus.