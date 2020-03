Coronavirus : trois nouveaux cas confirmés en Lozère

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé trois nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département, portant le total à onze cas.

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé trois nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département, portant le total à onze cas. Les investigations autour des sujets ayant été en proche contact avec les patients confirmés sont menées actuellement par la préfecture et visent à appeler seulement ces personnes. Une conduite à tenir leur sera communiquée : surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes, comme une toux ou de la fièvre, et le cas échéant, appel d’un médecin ou, à défaut, du Centre 15 sans passer par une consultation en cabinet de ville ou dans les services d’urgence.

450 décès, 5.226 hospitalisations en France

L’épidémie de coronavirus a causé la mort de 450 patients (78 supplémentaires en 24 heures) et contraint à hospitaliser 5.226 malades, dont près de 1.300 en réanimation, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. « La moitié des patients en réanimation ont moins de 60 ans » a rappelé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a prévenu que l’épidémie touche aussi des « adultes jeunes ».