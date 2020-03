Coronavirus : trois cas de contamination à la résidence Anna Quinquaud à Guéret

Trois patients de la résidence Anna Quinquaud à Guéret sont contaminées par le Covid-19. Des mesures barrières strictes ont été mises en place dans tout l'établissement.

Ce site, dédié à la prise en charge et aux soins des personnes âgées, regroupe un Ehpad, une unité de soins longue durée où se trouvent les trois patients contaminés ainsi qu'une autre unité de soins et de réadaptation.

Désinfection, masques et confinement

La direction a donc mis en place des mesures de sécurité sur toute la résidence, comprenant les trois unités. "Dès l'apparition des premiers signes d'infection, des démarches de désinfection totale ont été engagées et ceci de façon prolongée" indique Frédéric Artigaut, directeur de la résidence. L'intégralité du personnel soignant doit désormais porter des masques. L'organisation des équipes est modifiée "pour éviter des relations de proximité prolongé entre les soignants et les soignés" : pendant la distribution des repas dans les chambres, par exemple, les personnels doivent respecter le mètre de sécurité. Depuis l'arrivée des résultats, les trois patients contaminés sont placés en confinement et les soignants qui s'en occupent sont dotés de gants, de masques et de lunettes de protection.

D'autres contaminations possibles

Reste à savoir si les personnes testées positives ont contaminé d'autres résidents avant la confirmation des résultats. "C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre maintenant" affirme le directeur de l'établissement. Frédéric Artigaut assure que "l'unité de soins longue durée va rester extrêmement vigilante sur toute l'évolution des patients qui sont pris en charge" et que les familles seront évidemment tenues informées.