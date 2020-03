Coronavirus : trois nouveaux décès dans l'Indre, département de la région où l'on déplore le plus de victimes

L'épidémie de Coronavirus-Covid 19 prend une toute autre ampleur dans l'Indre, depuis le début de la semaine. Dans son dernier bilan communiqué ce mercredi soir, l'Agence Régionale de Santé précise que trois nouveaux décès ont été enregistrés dans le département ce mercredi. Il s'agit de deux femmes de 58 et 94 ans et un homme de 72 ans. Ces trois patients étaient pris en charge à l’hôpital de Châteauroux.

L'Indre, département de la région où le Coronavirus a fait le plus de victimes pour l'instant

En début de semaine, deux premiers décès avaient déjà été enregistrés : une femme de 74 ans et un homme de 97 ans qui étaient hospitalisés à l'hôpital de Châteauroux et à la clinique Saint-François. Avec cinq décès, l'Indre est désormais le département où le Covid-19 a fait le plus de victimes pour l'instant. Quatre autres décès ont été enregistrés en Eure-et-Loir et un dans le Loiret.

561 cas confirmés dans la région dont 65 dans l'Indre

Dans la région, le Covid-19 a fait deux autres victimes ce mercredi : une femme de 72 ans dans l’Eure-et-Loir et un homme de 85 ans dans l’Indre-et-Loire. En Centre-Val de Loire, dix décès ont été enregistrés et ce mercredi 561 personnes ont été diagnostiquées positives, dont 65 dans l'Indre et 25 dans le Cher. L'ARS précise que ces chiffres "se basent uniquement sur les résultats des tests PCR. Ils ne comprennent pas les cas Covid-19 constatés uniquement cliniquement par la médecine de ville. Ainsi, le nombre réel de personnes atteintes de coronavirus est supérieur. De même, le nombre de décès correspond aux seuls décès enregistrés dans les établissements de santé."