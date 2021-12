Coronavirus : trois premiers cas de variant Omicron détectés en Haute-Vienne

C'était inévitable, tant il se répand comme une trainée de poudre sur le territoire français. Le variant Omicron a été décelé en Haute-Vienne, d'après nos informations, confirmées par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. "Le CHU de Limoges a séquencé trois variants omicron en fin de semaine dernière" explique l'ARS, sans néanmoins donner plus de précision.

Ainsi, à l'heure actuelle, aucune information n'a filtré concernant l'identité des personnes infectées par ce variant, ainsi que leur trajet en France. Néanmoins, il était étonnant qu'aucun cas n'ait été décelé encore dans ce département, alors qu'il l'était dans d'autres territoires de France. Le 19 décembre, il représentait environ "10% des cas" recensés. La semaine dernière, environ 20% selon le gouvernement. "Il est probable qu'il devienne majoritaire en janvier" explique-t-on à l'ARS.

Pour rappel, le variant Omicron n'est pas plus dangereux que le variant Delta, mais il est en revanche plus contagieux. Pour l'instant, la situation sanitaire ne semble pas être plus tendue que cela par l'arrivée d'Omicron. Selon les derniers chiffres, 15 personnes étaient hospitalisées en soins critiques à Limoges, et le taux d'incidence est de 331 cas pour 100.000 dans le département