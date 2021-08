Coronavirus : trois résidents contaminés à l'Ehpad Nouste Soureilh de Pau, fermé aux visiteurs

L'ensemble des résidents et du personnel a été testé en début de semaine, sept jours après la découverte des premiers cas de Covid dans l'établissement. Trois résidentes et une soignante sont toujours positives. Les visites sont interdites mais les résidents ne sont pas cloîtrés dans leur chambre.

L'Ehpad Nouste Soureilh de Pau n'accueillera pas de visiteurs jusqu'à ce lundi 23 août, au mieux. Après la découverte de quatre cas de Covid parmi les résidents la semaine dernière, l'ensemble des résidents et du personnel ont à nouveau été testés ce début de semaine, à J+7. Trois résidentes et une professionnelle de santé sont toujours positives au coronavirus. Une autre résidente est décédée ce mercredi mais elle souffrait de plusieurs pathologies et le lien avec le virus n'est pas établi. La soignante est à l'isolement chez elle et les trois résidentes contaminées, vaccinées et avec pas ou peu de symptômes, restent dans leur chambre. Mais Anne Carassus la directrice du CCAS (centre communal d'action sociale) de Pau, qui gère l'établissement, explique que l'équipe a "appris des expériences passées et essaie au maximum de maintenir les interactions dans la structure, tout en restant le plus sécurisant possible".

Les résidents négatifs peuvent circuler pour maintenir leur autonomie

Seules les trois résidentes contaminées passent la journée (et la nuit) dans leur chambre. "Le personnel passe plus souvent pour essayer de leur faire un peu d'animation, pour les hydrater, et pour leur permettre de passer des appels téléphoniques et de faire des visios avec leur famille". Les autres résidents, eux, ont le droit de circuler dans l'établissement et de se promener dans le parc de la structure. Les résidents continuent également leurs séances de kiné, au sein de l'Ehpad. "On a remarqué pendant les confinements précédents que les résidents perdaient en mobilité et en autonomie en restant isolés dans leur chambre. C'est pour éviter cela que nous avons décidé de faire évoluer nos pratiques", explique Anne Carassus.

Des visites de proches peuvent également être autorisées exceptionnellement et avec dérogation. "Nous avons par exemple eu le cas d'une personne qui devait repartir à l'étranger, où elle vit, et qui a pu dire au revoir à sa mère avant son départ, à travers un plexiglass. L'Agence régionale de Santé a donné son accord". Les résidents et le personnel de l'Ehpad doivent être à nouveau testés ce lundi 23 août. Si les résultats sont négatifs, l'établissement rouvrira.