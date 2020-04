Coronavirus : Trois résidents sont décédés dans une maison de retraite à Flers

Trois résidents de la maison de retraite Jean-Baptiste Lecornu, à Flers dans l'Orne, sont décédés cette semaine à cause du coronavirus. Des tests sont en cours pour connaître le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans l'établissement.

"On présume que plusieurs personnes sont contaminées, on ne sait pas combien, les tests sont en cours", explique Yves Goasdoué, maire de Flers, également administrateur de cette maison de retraite.

En lien avec l'Agence Régionale de Santé et la préfète de l'Orne, plusieurs mesures sont mises en place pour limiter la propagation du virus dans la maison de retraite. "Ce sont des mesures de renforcement sanitaire, création de zones Covid et de zones non Covid, de circuits séparés. On prend les choses très au sérieux", précise l'édile, qui a exprimé son soutien à l'équipe soignante sur Facebook.

"Je suis très inquiet car ce sont des personnes très âgées, très fragiles. Mais je tiens à apporter mon soutien à tous les soignants, mobilisés 24h/24 pour que les choses se passent au mieux", poursuit Yves Goasdoué.

La maison de retraite a été dotée du matériel nécessaire pour faire face au Covid-19, mais espère un renfort de personnel soignant dès ce lundi.