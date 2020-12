Coronavirus : trois vaccins seront "en partie" ou "complètement produits en France"

Invitée de France Inter ce dimanche, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé que "trois vaccins, sur les six qui sont négociés" seront "en partie" ou "complètement produits en France". Il s'agit des doses des vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et Sanofi.

La ministre de l'Industrie, invitée de France Inter ce dimanche midi, a indiqué que "trois vaccins, sur les six qui sont négociés, seront en partie produits en France ou complètement produits en France". Selon Agnès Pannier-Runacher, "la France va porter une partie de la fabrication de deux vaccins, BioNTech et Moderna, en Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir. Le vaccin Sanofi arrivera un peu plus tard, mais en nombre de doses massives. Ça va être très précieux."

"La France est plutôt bien positionnée"

La ministre de l'Industrie est également revenue sur le processus de négociation des vaccins par la France. "Le président de la République, au mois d'avril, anticipe le sujet des vaccins, et sent que le risque, c'est que chaque pays aille discuter de manière très dispersée avec les laboratoires, a expliqué Agnès Pannier-Runacher. La décision qu'il prend, c'est de former une coalition avec des pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Cette coalition de quatre pays va entamer des négociations avec le laboratoire qui est le plus avancé à ce moment-là, AstraZeneca."

Et cette méthode est une première à l'échelle de l'UE. "Vous avez la Commission européenne et un ou deux pays qui vont négocier pour chaque vaccin. La France a été en première ligne sur le vaccin Sanofi, nous avons finalisé l'accord avec AstraZeneca et nous venons de négocier l'accord avec CureVac. L'Allemagne a négocié avec Pfizer et l'Espagne a négocié Moderna. On s'est réparti le travail, avec une représentation française assez importante", a détaillé la ministre.

Alors que la Russie a déjà commencé à vacciner sa population et que l'Angleterre s'apprête à débuter sa campagne, "nous avons fait le choix de l'autorisation de 'mise sur le marché' complète, validée par les autorités sanitaires. Certains pays ont décidé de donner une autorisation en urgence, en n'allant pas jusqu'au bout des essais de phase trois", a expliqué Agnès Pannier-Runacher.

"Nous ne sommes ni dans la célébration béate du vaccin, ni dans la défiance, a répété la ministre. Nous faisons les choses le plus professionnellement et scientifiquement possible. On ne va pas mettre en danger la santé des Français en voulant aller plus vite pour faire un coup politique pour être les premiers à vacciner."