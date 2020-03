Coronavirus : Tuffery, spécialiste lozérien du jean, produit en urgence des masques en tissu

L'entreprise lozérienne spécialisée dans la production de "jeans made in France" donne à sa façon un sacré coup de main dans la lutte face au coronavirus. C'est la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher qui a fait la demande. Les masques seront en tissu et disponibles gratuitement à l'atelier Tuffery à Florac. La priorité sera donnée aux personnels de santé et aux personnes les plus fragiles.

"On a reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels" (Julien Tuffery le patron de l'atelier Tuffery à Florac)

L'entreprise compte sur le bon sens et le civisme de chaque citoyen car la production de masques sera limitée. En attendant, la fabrication des jeans tuff est en suspens. L'entreprise ne travaille que sur la fabrication des masques.