Coronavirus : un 2ème cas confirmé ce vendredi matin en Indre-et-Loire ?

La Région Centre-Val-de-Loire, jusqu'ici épargnée par l'épidémie de Coronavirus Covid 19, compte désormais 3 cas en Région Centre Val-de-Loire, dont un en Indre-et-Loire. Un homme de 40 ans originaire de l'Eure-et-Loir, hospitalisé à Orléans, tout comme une femme habitant le Loiret (elle est agent municipal dans une école à Orléans).

En Touraine, le cas confirmé est une femme de 73 ans habitant en Indre-et-Loire. Elle est hospitalisée au CHRU de Tours. Le cas de cette tourangelle n'inspire pas d'inquiétude. Cette femme revenait du rassemblement religieux de Mulhouse. "Cette personne va bien" explique le directeur de l'ARS Laurent Habert, directeur général de l'ARS Centre-Val-de-Loire. "Comme à chaque fois qu'il y a un cas, il a une équipe qui se met en place pour déterminer le parcours de cette personne contaminée. Il faut évaluer les degrés de contact. L'enquête se poursuit".

On aura 10, 15, 20 cas positifs en Touraine, mais dans la majorité des cas c'est un syndrome grippal sans aucune gravité

Par ailleurs selon le Pr Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, un autre cas très suspect est examiné en ce moment à Tours Il pourrait donc s'agir du deuxième cas en Indre et Loire. Ce cas n'est pas lié au premier (une femme de 73 ans) et donc au rassemblement évangélique. Il s'agit d'une personne qui revenait d'un foyer ou Cluster. "On va avoir le résultat de ce cas suspect dans la matinée". "On a pris des mesures pour qu'il soit suivi à l'extérieur. De toute façon en phase 3, les patients ne seront pas hospitalisés mais resteront chez eux. On ne peut pas hospitaliser tout le monde".

Le concert du rappeur Dadju au Parc des expos le 14 mars est annulé

Par ailleurs, la Préfecture d'Indre-et-Loire précise que en dehiors des Clusters (zone où on trouve des cas groupés), "tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné seront annulés. A ce titre, en accord avec son organisateur, le concert du rappeur Dadju, qui devait avoir lieu le 14 mars au Parc Expo de Tours, est annulé. Il devait rassembler plus de 6 000 personnes venant de toutes zones".